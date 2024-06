Abdel New Deal - Amalyah

A B D E L N E W D E A L Né au Sénégal, Abdel New Deal a toujours été immergé dans la richesse culturelle et musicale de sa terre natale. Dès son plus jeune âge, il a été captivé par les rythmes envoûtants de l'afrobeat, un genre musical qui mêle des éléments de la musique traditionnelle africaine, du jazz, et du funk.





En 2018, il déménage à Montréal, au Québec, où il s'immerge dans une scène musicale multiculturelle et riche en diversité. Inspiré par les vibrations cosmopolites de la ville, il a intégré ses racines africaines dans sa musique, créant un son distinctif qui fusionne les rythmes traditionnels avec des influences

contemporaines.





Fort de son héritage sénégalais et de ses influences montréalaises, Abdel New Deal embrasse la diversité linguistique dans sa musique, chantant avec aisance en français, en anglais, le wolof (sa langue maternelle), ainsi qu'en pidgin nigérien. Cette polyvalence linguistique lui permet de toucher un public international et de transmettre ses messages avec une authenticité profonde.





Après plusieurs mois de travail acharné et de développement artistique, Abdel New Deal lancera son tout nouvel album en Mai 2024 intitulé « Ready for the World ». Cet album représente une étape importante dans la carrière de l’artiste africain, mettant en lumière son évolution et son engagement envers la création d'une musique qui transcende les frontières culturelles et linguistiques.





Aujourd'hui, Abdel New Deal continue de se produire sur scène à travers le Canada, partageant sa passion pour la musique et sa culture avec un public toujours plus large. À travers ses performances captivantes, il continue de conquérir le cœur des auditeurs du monde entier, prouvant ainsi que la musique est véritablement un langage universel qui peut rassembler les gens, peu importe leur origine ou leur langue.





