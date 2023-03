Abdou Karim Fofana : « Nous avons l’impression qu’au Sénégal, il y a une société civile partisane »

Invité sur les antennes de TV5 Monde, le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement a donné sans concession son avis sur le procès du jour. Abdou Karim Fofana a profité de cet instant pour dire ce qu’il pense des activités de la société civile au Sénégal. « Moi, les organisations de la société civile, je les respecte beaucoup. Mais, je les aurai respectés davantage quand on appelle à l'insurrection et quand on demande à des jeunes de donner leurs vies pour juste une affaire judiciaire, qu’on les entende », argue-t-il dans un premier temps.