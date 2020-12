Abdou Salam Fall, Pdg de Seneweb : «Ce concours montre notre leadership dans la sous-région»

«C'est un sentiment de fierté, car c'est comme si on représentait le Sénégal. Parce qu'il s'agit de bien organiser le concours, de trouver les participants et de les recruter. C'était notre première organisation et on voulait vraiment la réussir. Je pense qu'avec le nombre de vidéos qu'on a reçues, cela montre notre leadership dans la sous-région, puisque nous avons été sélectionnés avec le Beijing Review qui gère le magazine Chine-Afrique». Tels sont les mots du président-directeur général de Seneweb, Abdou Salam Fall.Il s’exprimait ce mardi 8 décembre, à la Maison de la presse Babacar Touré, en présence du ministre de la Culture et de la Communication, lors de la 2e édition du concours de vidéo China-Afrique, co-organisée avec Seneweb.A propos du thème de cette année intitulé «Main dans la main vers un destin commun», le Pdg de Seneweb argue qu’il lui inspire de «l'amitié, de la fraternité et de la collaboration».«Cela montre que nous sommes dans un village planétaire et il démontre l'engagement des autorités et des entités chinoises à vouloir vraiment encourager l'émergence culturelle».