[Rallye] Abdoulaye Diop, ce jeune pilote qui veut hisser le drapeau national sur les circuits du monde

Abdoulaye Diop, ce jeune pilote qui veut hisser le drapeau national sur les circuits du monde

Les Sénégalais ont l’habitude de se distinguer, à l’international, dans le football, le basket. Désormais il faut également compter sur eux en course automobile. Un de nos compatriotes, Abdoulaye Diop, est en lice dans l’Alpine Elf Europa Cup, devenant le seul Africain engagé dans la compétition. “Créée en 2018, l’Alpine Elf Europa Cup parcourt les circuits européens où jeunes pilotes ambitieux et gentlemen drivers expérimentés s’affrontent. L’Alpine GT4 Academy permet aux meilleurs pilotes, s’ils le souhaitent, de gravir les échelons du sport automobile et notamment du Grand Tourisme”, renseigne une note parvenue à Seneweb. Titulaire d’un Master en marketing Digital et Stratégie Web Business et travaillant en tant qu’auto-entrepreneur, le pilote Diop sillonne l’Europe depuis plusieurs années à la poursuite de son rêve, celui de devenir pilote de course.









Au volant de sa voiture qu’il a dénommée Lat Dior, son ambition est de hisser les couleurs du drapeau sénégalais au sommet de cette discipline. “Je suis particulièrement fier de représenter le Sénégal. Je suis le premier pilote sénégalais dans un championnat international même si on avait par le passé tenté de se qualifier pour les 24 Heures du Mans. C’est une vraie fierté de représenter l’Afrique noire dans le sport automobile en Europe”, confiait-il à nos confrères de VasNews, un site spécialisé dans le sport automobile.