Abdoulaye Thiam, Président de l’Anps: ‘’La Tanière des Lions ne doit être ni un marché, ni un bunker’’

Abdoulaye Thiam, Président Anps

Lors de certains grands rendez-vous internationaux, des malentendus sont souvent notés entre la presse et le staff des Lions. Pour éviter ses différents à la Can 2021 au Cameroun, le président de l’Association nationale de la presse sport (Anps), Abdoulaye Thiam, va entamer des négociations avec Aliou Cissé et la fédération pour trouver l’équilibre. Selon lui, ‘’la Tanière des Lions ne doit être ni un marché, ni un bunker.’’