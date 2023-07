Abou Thioubalo charge Bijou Ngoné : « arrête de mentir et de rabaisser tes invités »

L’artiste Abou Thioubalo a fait un live spécial pour « démonter les contre-vérités » de l’animatrice Bijou Ngoné Diagana.





L’interprète de « Solution » a sévèrement taclé l’animatrice de la 2stv. « Elle a dit sur son dernier plateau que je l’ai appelé pour lui demander pardon pour mon comportement lors de mon passage à son émission. Alors je vous dis qu’elle a foncièrement menti car je ne l’ai jamais appelé et même pour l’invitation, c’est elle qui m’avait sollicité mais jamais le contraire…Lors de l’émission elle a vainement essayé de me rabaisser et me mettre en mal avec les Sénégalais alors ces derniers me portent toujours dans leur cœur », affirme Thioubalo qui réside depuis un certain en France.















Suivez ces extraits qui renseignent mieux sur l’histoire entre l’animatrice et le chanteur.