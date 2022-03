Accès à l'eau pour tous : Plus de 239.000.000 m3 distribués par Sen'Eau en 2021

Autour d'un café presse, Sen’Eau a tenu à vanter ce vendredi 18 mars, les innovations et réalisations notées depuis sa venue en 2020. Les journalistes ont été informés du bilan de 2021 et de la situation de la desserte Keur Momar Sarr 3 avant et après les travaux de la société. A moins de 72 h du forum mondial de l'eau, ce moment est aussi une occasion de montrer que la société est prête pour cet événement international.









Depuis le début de sa mission, l'accès à l'eau pour tous a été le principal objectif de la Sen'Eau. Dakar, qui a toujours été confrontée à un problème d'accès ou de distribution, a aujourd'hui fait un grand pas avec une bonne couverture en eau potable. En 2020, rappelle le Directeur régional de la Sen'Eau à Dakar, "quand la Sen'Eau s'installait pour prendre la gestion de la distribution de l'eau potable en milieu urbain, la demande en eau était largement supérieure à l'offre de production et dès la prise de service, nous étions obligés d'élaborer un programme d'urgence dénommé "pointe 2020" afin d'augmenter le volume d'eau qui était mobilisé à destination de la population dakaroise". Keur Momar Sarr 3 qui suit cette étape répond aussi à la problématique du manque d'eau. Un travail pas du tout facile qui consistait à acheminer l'eau sur une trajectoire de 260 km, à partir du lac de Guiers, avec expertise et beaucoup d'efforts qui ne sont pas du tout vains vu les résultats en 2021 avec plus de 239.000.000 m3 distribués. Ce qui signifie que 100.000 m3 de plus sont distribués grâce au réseau Keur Momar Sarr 3 étant donné qu’avant le service de Kms3, seul 435.000 m3 étaient distribués par jour.





21 forages ont été régénérés, augmentant ainsi la production à plus de 9000 m3 distribués par jour. Au nombre de 220, les ouvrages de production sont disponibles à 98%.





Au niveau de Nguekokh par exemple, la distribution en eau a été assurée pour 4.200 clients, avec 4500 branchements renouvelés avec pose de compteurs conformes, 130.000 m3 distribués contre 6.5000 m3 sous Azufor, 80 km de réseau renouvelés et 2 forages réhabilités.





Des travaux ont aussi été réalisés à Gorée avec 240 m de canalisation renouvelées pour un coût de 100 millions de FCFA et 70 m de coquilles posées.

Pour rassurer les consommateurs, la qualité bactériologique et physico-chimique de l'eau est suivie en continu. Pape Abdou Mbaye déclare que "l'eau distribuée par Sen'Eau est une eau sûre qui ne présente aucun danger sur la santé des consommateurs". Le service client non plus n'est pas en reste, avec une digitalisation par le biais de "Aarseneau". Il s’y ajoute un logiciel de gestion clientèle avec un système de paiement plus accessible. Il permet la relève avec smartphone, fait passer les informations en temps réel quand il y a surconsommation et permet également la géolocalisation des compteurs. Un service sera aussi mis en place pour gérer les anomalies et les cas de fraude.