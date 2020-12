Accès à l'information : Femmes, Occupez les médias !

Accès des médias aux Femmes, Panos

"L'accès à l'information a-t-il un genre ? Renforcer les synergies pour la promotion du droit d'accès à l'information et du droit des femmes à communiquer". C'était le thème du colloque régional organisé par l'Institut Panos, qui s'est ouvert ce mardi à Saly et qui regroupe des pays d'Afrique de l'ouest et d'ailleurs.





Selon Diana Senghor, Directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, l'accès à l'information pour les femmes contribue à combler le fossé entre les hommes et les femmes en matière de développement. Mais aussi un moteur de croissance économique.





Certains obstacles majeurs pour l'accès à l'information compromettent le développement et l'éducation d'un pays. Une situation jugée inacceptable car cela pourrait avoir un impact fort dans le succès de lutte contre la pauvreté dans les pays.