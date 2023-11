Accès à l’eau : l’Industrie des Boissons du Sénégal contribue à la création de 11 puits pour soulager les populations

L’industrie des boissons du Sénégal a réaffirmé son engagement pour l’épanouissement et le bien-être des populations sénégalaises. Afin de permettre aux habitants des zones reculées d’avoir l’accès à l’eau potable, l’Ibs a remis un chèque de onze millions de francs FCFA à l’association Team Niintche pour la construction de onze puits dans le nord du pays. Un acte de solidarité salué par Mamadou Diakhaté.





“C’est pas la première fois que l’Industrie des boissons du Sénégal met en œuvre ce genre de projet pour soulager les populations D’ailleurs, je pense que c’est la première et la seule entreprise qui accompagne cette activité. C'est la seule entreprise qui a injecté autant d'argent et autant de ressources dans ce projet extraordinaire de doter des populations en eau potable. Alors nous ne pouvons que remercier son administration”, s’est-il réjoui. Avant de poursuivre : “Avec leur apport, nous avons résolu un problème qui datait de beaucoup d'années. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes ont commencé à faire les cultures maraîchères. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous voyons l'impact positif généré par IBS”.









Le fondateur de l’Association Niintche appelle les autres entreprises du Sénégal à prendre exemple sur l’Industrie des boissons du Sénégal et à œuvrer davantage pour la cause sociale.