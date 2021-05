Accès à la Microfinance et à l’éducation financière dans les îles de la Casamance: Les constats du DMF Moussa Dieng

En tournée depuis lundi dans les îles de la Casamance en prélude à la visite de la visite de la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire ce jeudi, le Directeur de la Microfinance (DMF) a fait le bilan de la situation de l’accès à la Microfinance dans ces îles du sud du Sénégal. Moussa Dieng à l’issue de cette tournée au niveau des populations, a livré quelques constats.« Les populations rencontrées mènent des activités qui méritent d’être soutenues financièrement mais la plupart d’entre elles ne font pas confiance aux institutions foncières », révèle Moussa DiengLe Directeur de la Microfinance poursuit en précisant cependant que certains groupements de femmes parviennent à obtenir des crédits mais qui sont faibles.L’éloignement est un autre facteur de non adhésion de ces populations insulaires aux institutions de Microfinance et celles qui sont les plus proches de ces îles de la Casamance se trouvent à Kafoutine et le déplacement ainsi que les opérations de remboursement sont presque impossibles.Le manque de confiance vis-à-vis des institutions financières a sa source dans l’absence d’éducation financière.« Si ces populations des îles de la Casamance étaient formées et qu’on leur avait expliqué les mécanismes de gestion, cela pourrait faciliter leur adhésion au programme des institutions financières. Elles sauraient par exemple ce que c’est que l’épargne, les taux d’intérêt aussi y sont pour quelque chose ». Mieux, explique-t-il, le ministère est en train de concocter un programme d’éducation financière. Une fois ce programme en place, cette zone des îles de la Casamance sera l’une des premières localités à être servie ».