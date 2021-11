Accès au service financier de proximité de la DER/FJ : Les femmes et jeunes d’Oussouye étrennent leur point Nano-crédit

(Oussouye, envoyés spéciaux) - Les femmes et jeunes du département d’Oussouye (Ziguinchor) possèdent désormais un point Nano-crédit pour financer leurs activités génératrices de revenus. Implanté dans les locaux du centre socio-culturel de la localité par la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), ce nouveau point flambant neuf a ouvert officiellement ses portes à ces couches de la population désireuses d’être accompagnées. Il a été inauguré, ce vendredi 19 novembre, par le ministre délégué général de la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, en présence des autorités territoriales, des maires et des organisations professionnelles et interprofessionnelles bénéficiaires.





Un crédit allant de 10 000 à 500 000, avec 5% de commission





Il s’agit ici, d’un service financier de proximité destiné à « accompagner » les activités courantes des auto-entrepreneurs, en particulier « informels » qui n’ont pas accès au système financier classique. Avec comme slogan « Lebb légui, Jot légui », le nano-crédit est une innovation de la DER/FJ dont le montant varie entre 10 000 et 500 000 francs Cfa. Pour le premier crédit, le demandeur peut solliciter un montant jusqu’à 50 000 francs Cfa, avec une commission de 5% (taux d’intérêt). Et la durée de remboursement est de 3 à 6 mois, selon le montant du crédit, avec la possibilité de payer par anticipation.





Plus de 65 millions de crédit alloué en moins de 3 mois





Selon le Délégué général de la DER/FJ, qui a entamé, ce jour, une tournée dans la Casamance, Oussouye fait partie des départements les mieux dotés en Nano-crédit car, le montant du crédit alloué s’élève à plus de 65 millions de francs Cfa en moins de 3 mois. Et le nombre de bénéficiaires enregistrés sur la plateforme est estimé, à ce jour, à plus de 330.





Lancé en 2020, il fait aujourd’hui partie des « plus beaux succès » de la DER/FJ





En effet, lancé en juin 2020 au marché central au poisson de Pikine (Dakar), le Nano-crédit fait aujourd’hui partie des « plus beaux succès » de la DER/FJ. Venu pour « renforcer » l’offre de l’institution publique en termes de financement, il est produit du social par « excellence » mais aussi économique car il permet de régler des questions économiques et des difficultés financières auxquelles des femmes et des jeunes font face quotidiennement.





« Soutenir les initiatives d’auto-emploi ainsi que l’inclusion socio-économique » des femmes et des jeunes





Papa Amadou Sarr signale que l’ambition de la DER/FJ, à travers le Nano-crédit, est de « soutenir les initiatives d’auto-emploi ainsi que l’inclusion socio-économique » des femmes et des jeunes, en lien avec les objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE). Pour répondre aux « exigences de célérité et de digitalisation », le Nano-crédit est mis à disposition dans les portefeuilles électroniques des bénéficiaires. Et des guichets dotés de caisses seront exceptionnellement ouverts dans les zones les plus reculées ayant un accès limité à la connectivité.





Grâce à la DER/FJ, le Nano-crédit est présent aujourd’hui au niveau des quais de pêche, des grands marchés, des quartiers, entre autres. Pour en bénéficier, le demandeur doit : « être une femme à partir de 18 ans ou homme âgé entre 18 et 40 ans, exercer une activité génératrice de revenus, être régulièrement reconnu (e) dans la zone dans laquelle le point Nano-crédit a été implanté, être affilié (e) à un GIE (Groupement d’intérêt économique), une association, une fédération, reconnus au niveau de convergence du point Nano-crédit, et enfin, n’avoir aucun prêt en cours avec la DER/FJ ».





Le demandeur doit également fournir une copie de la Carte nationale d’identité (CNI) du Sénégal, la carte de membre de l’organisation où il appartient et un certificat de résidence datant de moins de 3 mois.





Seuls les membres des organisations professionnelles et interprofessionnelles (OPIP) agréées par la DER/FJ peuvent bénéficier du Nano-crédit. Les OPIP effectuent une pré-sélection des membres « actifs et dignes de confiance » et les enrôlent dans la plateforme de gestion du Nano-crédit de la DER/FJ. Et les membres enrôlés par leur OPIP peuvent ensuite aller au point Nano-crédit et effectuer leur demande de crédit. L’octroi des crédits se fait par palier. Le passage au palier supérieur est conditionné au « correct » remboursement des crédits bénéficiés.





Le produit est en « parfaite adéquation avec les orientations du Président Macky Sall »





Le Nano-crédit by DER/FJ, pour le Délégué général, est en parfaite adéquation avec les orientations du président de la République, Macky Sall, notamment à travers le programme « Xëyu Ndaw yi ».