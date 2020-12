Accès aux financements : 450 millions F CFA pour appuyer les entrepreneurs de la diaspora

Appui à la Diaspora avec Adepme et Fongip

L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a signé, ce lundi, avec le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) une convention de financement portant sur la mise en place d’un sous-fonds de garantie d’une dotation initiale de 450 millions de francs Cfa.





Cette cagnotte est destinée à faciliter aux entrepreneurs de la diaspora sénégalais établis notamment en France, en Espagne, en Italie et en Belgique l’accès aux financements bancaires.





Selon les deux signataires, ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la composante «Accès aux financements» du Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (Paisd), phase 3. L’objectif de ce dernier, dont les principaux bailleurs sont l’Union européenne, l’Agence française de développement et l’Etat du Sénégal, est de promouvoir les initiatives de développement local, économique et social au Sénégal, et d’accompagner les investissements productifs de la diaspora.