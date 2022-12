Accès des collectivités territoriales aux financements climatiques : Le comité de pilotage du projet en conclave à Dakar

Le Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires a tenu, ce vendredi 9 décembre 2022, la première réunion du comité de pilotage du projet intitulé : « Lever les barrières entravant l’accès des collectivités territoriales aux financements climatiques ». Un projet mis en œuvre par le Programme national de développement local (PNDL), avec le concours du Centre de suivi écologique (CSE), de la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC) et des conseils départementaux de Fatick et de l’ex-entente Ferlo.









Approuver la feuille de route du projet





Il s’agit ici, d’une importante rencontre qui a pour mandat, entre autres, d’examiner et d’approuver les plans de travail et le budget annuel du projet « Lever les barrières entravant l’accès des collectivités territoriales aux financements climatiques » ; d’approuver le rapport annuel d’exécution technique et financière ; et enfin, d’examiner les progrès accomplis dans le cadre de la réalisation des objectifs dudit projet.





Basé sur la théorie du changement, ce projet d’une durée de quatre ans (2021-2024) vise essentiellement quatre produits qui doivent aboutir à un résultat qui contribue à l’atteinte de l’objectif général qui consiste à lever les barrières au financement climatique. Pour y arriver, "il faudrait remédier à la centralisation du cadre de gouvernance en matière de lutte contre le changement climatique". En effet, malgré l’existence du COMNACC et des COMRECC, il y a un déficit criard de connaissances et de capacités au niveau local.





Il faudrait aussi corriger l’absence d’un système d’information pour soutenir la planification de l’adaptation au changement climatique au niveau local et le suivi des ressources. Le constat qui se dégage est qu’il existe un PCTI dans chacune des zones du projet, à savoir : Fatick et ex-entente Ferlo, mais les collectivités sont confrontées d’énormes problèmes pour le financement de leur mise en œuvre. Il faudrait également « améliorer les capacités locales pour élaborer des projets en vue de l’obtention de fonds mondiaux ».





« Un projet très important dont l’ancrage au PNDL ne relève pas d’un hasard »





Venue présider la cérémonie d’ouverture des travaux au nom du ministre Mamadou Talla, Mme Mame Sané Ndiaye, secrétaire générale du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, a soutenu que ce projet « pour lever les barrières entravant l’accès des collectivités territoriales aux financements climatiques » est « très important et son ancrage au PNDL ne relève pas d’un hasard ». Selon elle, la question du changement climatique concerne tout le monde, et le projet intervient dans un contexte où tous les dirigeants du monde, ceux des pays développés comme ceux en voie de développement, viennent de se réunir à Sharm El-Sheikh en Egypte sur la question.





Pour y faire face, la représentante du ministre Mamadou Talla soutient que les Etats africains doivent davantage développer des « politiques et stratégies adaptées à leur pays et à leurs territoires ». Et cet impératif requiert d’une part, la mobilisation et la responsabilisation de tous les acteurs, et d’autre part la mobilisation des ressources financières plus conséquentes.





Ainsi, pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) sur l’intégration des processus stratégiques de planification et de budgétisation au niveau national et au niveau local », Mme Mame Sané Ndiaye renseigne que ledit projet a l’ambition de renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de formulation de projets bancables afin de leur faciliter l’accès aux fonds dédiés.





A ce titre, la secrétaire générale du Ministère des Collectivités territoriales signale que ce comité de pilotage du projet est un organe statutaire d’orientation et de supervision de la mise en œuvre du projet « Lever les barrières entravant l’accès des collectivités territoriales aux financements climatiques ».





« Les contraintes méritent d’être levées… »