[Reportage] Accident de Sakal : Témoignages inédits sur les lieux du sinistre

20 h sur les lieux de l'accident survenu le matin du lundi 16 janvier. Après le passage des autorités (Mansour Faye ministre du transport terrestre et des infrastructures, Antoine Félix Diome, ministre de l'intérieur et le premier ministre Amadou Ba) quelques rares passants et les propriétaires des bagages sont sur les lieux de l'accident. Le sinistre règne encore en maître absolu. A part quelques commentaires de témoins toujours sur place, rien ne bouge. L'état des deux véhicules force l'étonnement. “Comment des personnes ont pu survivre lors d'une telle collision?”, s’interrogent des passants.