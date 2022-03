Accompagnement des PMEs et du secteur privé : le CREMPF lance l’atelier de validation des projets de textes relatifs au capital investissement de l'UEMOA

Le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) a organisé ce jeudi 31 mars, un atelier de validation des projets des textes encadrant l’activité du capital-investissement dans la zone UEMOA. La dite cérémonie a vu la participation d’acteurs de l’industrie du capital investissement, du secrétaire général de la CREPMF et du secrétaire général du ministère de l’Economie , du plan et de la coopération pour un atelier d’échanges de 2 jours, du 31 mars au 1er avril. Ce, dans le but de trouver les meilleures alternatives pour offrir de nouvelles opportunités et perspectives pour le financement et l’accompagnement du secteur privé et particulièrement des PMEs de la zone UEMOA.









Étant une activité très importante pour le financement des économies des États membres de l’UEMOA, le capital investissement vient en renfort par le biais d’un financement, au secteur privé et aux petites et moyennes entreprises (PMEs) qui sont souvent confrontées à des soucis de fonds propres pour avoir accès aux crédits bancaires. Conscients de l’importance de ces entreprises naissantes qui créent de l’emploi et des valeurs, les acteurs de l’industrie du capital investissement, ont jugé utile d’examiner les projets de textes, les enrichir afin de pouvoir accompagner ces PMEs et les aider à accélérer leur croissance.





Depuis quelques années, le CREMPF avec l’appui de la Banque Mondiale était en train de travailler sur les projets de texte qui sont aujourd’hui à la phase finale et qui impliquent la participation des administrations fiscales et juridiques pour pouvoir disposer d’une stratégie et d’une feuille de route pour l’adoption des textes par les Hautes Autorités de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) .





D’après le secrétaire général du conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers de l’UEMOA, Ripert Bossoukpe, pour ces 2 jours, les travaux tourneront autour de tout ce qui est lié à l’architecture juridique, des questions d’enregistrement et de supervision de ces fonds et de toutes les questions fiscales. Il espère ainsi que les conclusions de cet atelier contribueront à approfondir le marché financier régional de l’UEMOA.