Accord de Paris sur le climat : Le Sénégal tient sa feuille de route (AKS)

Le Sénégal a désormais sa feuille de route pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce lundi 28 décembre s’est tenu un atelier national de vulgarisation de la contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris.« Ces contributions déterminées sont la clé de voûte de l’accord de Paris et le levier essentiel sur lequel la communauté internationale doit s’appuyer pour la réalisation de ses objectifs climatiques à long terme », a soutenu le ministre de l’Environnement et du développement durable.Elles ont été validées en Conseil de ministres par le Chef de l’Etat.Cette feuille de route est valable pour dix ans mais reste révisable en cas de besoin. Le budget est estimé à 13 milliards de dollars. En ce sens, le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall qui a présidé la cérémonie d’ouverture, appelle les partenaires financiers et techniques à une démarche collégiale afin d’atteindre les objectifs.