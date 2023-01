Accord Ministère du Logement / FSA : Une garantie de 15 milliards F CFA au bénéfice des promoteurs immobiliers du Programme "100 000 logements"

Un nouveau jalon vient être posé dans le processus d’accélération de la mise en œuvre du programme des 100.000 logements, initié par le Président de la République, Macky Sall. C’est dans ce sens que s’inscrit l’accord-cadre de coopération signé entre le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique et le Fonds de Solidarité Africaine (FSA).









Au cours de la cérémonie, le DG du FSA, Monsieur Ahmadou Abdoulaye Diallo qui s’est félicité de la formalisation de cette coopération entre le FSA et le Ministère de l’Urbanisme et du Logement et de l’Hygiène Publique s’est engagé à jouer sa participation dans la concrétisation de ce programme. Dans cette perspective, un accent particulier sera réservé à l’accompagnement des promoteurs, et d’autres acteurs.





Ainsi le FSA a décidé de jouer sa carte à fond en proposant au moins une garantie pouvant aller jusqu’à 15.000.000.000 F CFA pour chaque constructeur agréé par le Ministère de l’Urbanisme, dans le cadre de la mise en œuvre du programme des 100.000 logements.





Des garanties s’élevant à 742 milliards de Francs CFA





L’effet de levier des interventions du FSA leur permettra ainsi de lever chacun, des financements d’environ 30 milliards explique son Directeur Général. D’ailleurs faudrait-il le souligner, pour l’année 2022, le FSA a enregistré des résultats opérationnels inégalés avec sept cent quarante-deux (742) milliards de francs CFA, de garanties accordées aux différents projets exécutés dans les Etats membres. Le Sénégal se classe au premier rang des pays qui ont le plus bénéficié de ces garanties avec 250 milliards de francs CFA en 2022, soit un taux de 16, 40 %. Tout compte fait, le Directeur Général du FSA, Ahmadou Abdoulaye Diallo croit fermement que cette coopération sera une plus-value dans l’ambition des autorités de faciliter l’accès aux logements à des prix abordables aux Sénégal. Cet accord pourrait aussi favoriser l’augmentation des investissements dans le secteur de l’immobilier au Sénégal.





Pour sa part, le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, certifie que cette collaboration est la preuve de l’importance que les dirigeants africains accordent au secteur du logement. « Le Sénégal, tout comme les autres pays membres du FSA, est confronté à un déficit criant de logements abordables », a poursuivi le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique. Il a relevé la pertinence des axes clés d’intervention du FSA à savoir la garantie financière, la bonification de taux d’intérêt, le refinancement, l’arrangement de financement et la gestion de fonds pour compte de tiers. C’est dans ce cadre qu’il est disposé à accorder les garanties dans la limite de quinze milliards (15.000.000.000 de Francs CFA) à chaque promoteur retenu par le ministère dans le cadre du programme des 100.000 logements. Cet accord-cadre de coopération a donc pour objectif d’accompagner les promoteurs et les coopératives pour le financement de leur programme immobilier, ce qui va sans nul doute accroître le rythme de la production de logements, d’une part et d’autre part, de permettre à la SAFRU Sa et FSA de bénéficier son expertise.





Au nom du Président de la République, son Excellence Macky Sall et de son gouvernement dirigé par Monsieur Amadou Ba, le Ministre, Abdoulaye Seydou Sow a remercié le FSA pour cet appui institutionnel capital pour le secteur du logement en quête de performance.