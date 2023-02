Accueil de Macky Sall à Thiès : Derrière la forte mobilisation, le rôle prépondérant de Diagne Sy Mbengue

Après les femmes de la plateforme Macky 2024 du Département de Tivaouane le 29 janvier dernier et après le parrainage de la cérémonie d'investiture du Président Macky Sall par les "JEUNES CONVAINCUS" du même département le samedi 04 février 2023 à Tivaouane, le coordonnateur du mouvement Tivaouane Ba Faw et de l'APR de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue, a réservé un accueil chaleureux au président Macky Sall à Thiès.









Il a mobilisé des milliers de militants qui ont quitté la cité religieuse de Tivaouane pour rallier Thiès afin de réserver un accueil mémorable au président Macky Sall et à son équipe dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé.





Le Directeur général de la SNHLM était à côté des femmes de la plateforme Macky 2024 de Tivaouane, des jeunes et femmes de la cité religieuse de Tivaouane ainsi qu'avec Aymérou Gningue et Mor Sow, Maire de Mbayenne.