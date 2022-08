Accueil des malades de Dantec : Dalal Jamm joue déjà sa partition

En marge de la visite de la ministre de la santé et de l'action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, dans les hôpitaux devant recevoir les services et malades de l'hôpital Aristide le Dantec, le directeur de l'hôpital Dalal Jamm, Moussa Dim Daff, a été interpellé sur plusieurs questions par la presse. Ce dans le but d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur la situation actuelle de la structure qui fait partie des centres hospitaliers devant assurer la continuité des services de l'hôpital Aristide Le Dantec par une prise en charge correcte des patients, et la poursuite de l’enseignement, de l’encadrement des étudiants et des projets de recherche, comme l'a notifié le ministère de tutelle.









Deux jours après la fermeture pour la reconstruction de Le Dantec, l'hôpital régional Dalal Jamm a reçu ce 18 août ses premiers patients délocalisés dans ladite structure. En effet, le service d'oncologie pédiatrique a démarré ses activités de chimiothérapie pédiatrique, ainsi que le service de dermatologie qui a comptabilisé plus de 30 malades dans la matinée.





En ce qui concerne le service d'ophtalmologie et les laboratoires d'immunologie et de parasitologie, le directeur de l'hôpital Moussa Daff tient à rassurer que les équipements sont déjà sur place et seront bientôt fonctionnels.





Ainsi toutes les dispositions sont prises pour la construction de deux salles d'opération en attendant les équipements de la chirurgie générale et orthopédique.





Quant aux malades du cancer, Moussa Dim Daff tient à les rassurer et leur conseille de se rapprocher de l'administration hospitalière pour disposer de la bonne information.





"Le déménagement se fera de façon progressive", souligne M. Daff qui précise qu'une bonne partie du personnel de le Dantec prend déjà ses marques dans la structure sise à Guédiawaye.