acquisition de 332 ambulances pour les communes en moins de deux ans: Bassirou Goudiaby préconise la suppression du CESE et du HCCT

Beaucoup de parlementaires ont demandé des ambulances pour les structures sanitaires de leur localité respective. Pendant sa prise de parole, le député Bassirou Goudiaby a proposé une solution contre l'équation d'évacuation des malades dans certaines zones. Pour lui, il suffit de supprimer le Conseil économique social et environnemental et le Haut conseil des collectivités territoriales pour avoir 17 milliards de francs Cfa. Avec cette somme, l'Etat du Sénégal peut acquérir des ambulances pour 332 communes en moins de deux ans.





Il est aussi revenu sur les internes des hôpitaux brutalisés par des forces de l'ordre. Ils ne sont que 32 qui ont fini de se former, et 243 autres sont en formation. Le député juge inadmissible de former une ressource humaine et la laisser au chômage alors qu'il y a un déficit de médecins au Sénégal.





Il a aussi abordé la dette de la couverture maladie universelle qui met les structures sanitaires sous tension. En vérité, le retard de remboursement des structures sanitaires se répercute sur leur fonctionnement alors qu'elles doivent faire face aux charges d'acquisition des consommables, des réactifs entre autres intrants.