Activement recherché: Juan Branco donne de ses nouvelles et tire sur le gouvernement

Dans une vidéo de 7 minutes publiée sur ses pages, Juan Branco a soldé ses comptes avec les autorités sénégalaises et françaises. L'avocat activement recherché par la police et la gendarmerie, est revenu sur les motifs de son séjour au Sénégal.



Le franco-espagnol a évoqué son éventuelle arrestation avant d'assumer qu'il a pris des risques. Juan Branco est à Dakar selon lui.



Selon une source de Seneweb, un avis de recherche et d'interpellation a été lancé à son encontre. Les unités de la gendarmerie et de la police ont reçu l'ordre d'immobiliser le véhicule ayant transporté Juan Branco. Le numéro de la plaque d'immatriculation a été mis à la disposition des unités d'après la même source.



Regarder la déclaration intégrale de Juan Branco à travers cette vidéo ci-dessous