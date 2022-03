[Entretien] Adama Anouchka Bâ, meilleure présentatrice télé d'Afrique francophone, se livre...

Adama Anouchka Ba est l’une des figures de proue de l’espace médiatique africain d’où son prix de meilleure présentatrice d’Afrique francophone catégorie télé. La charmante journaliste d’Emedia brille sur le petit écran de par beauté et le charme de sa voix radiophonique.



Teint, clair, rythme posé elle reste une journaliste calme, sereine et professionnelle.



En plus du journalisme, Anouchka est une passionnée de la mode. Pour preuve , elle fait du Design et se transforme durant ses temps perdus en Top model pour dévoiler les plus belles créations, tenues de nos tailleurs et entrepreneurs sénégalais.



Diplômée du Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), elle fait partie de cette jeune pousse de journalistes qui veulent révolutionner le métier. Adama Anouchka Bâ a fait un long chemin avant d’atterrir à ITV.



Apres un stage à la TFM et un passage à Seneweb, la charmante Anouchka a, par la suite, s'est imposée sur le devant de la scène lorsqu’elle rejoint ITV en tant que présentatrice.



Dans un entretien (vidéo) exclusif avec Absa Diongue, une journaliste de Seneweb, la lauréate du prix de meilleure présentatrice télé d’Afrique revient sur son sacre, son parcours, sa vocation de journaliste , les problèmes auxquels elle a eu à se confronter et sur ses projets…..