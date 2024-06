ADB feat Tommy Tom - Chouminou (Visualizer)

Bouka Yembi Joyce, connu sous le pseudonyme ADB, est un artiste gabonais né le 25 mars 1993 à Libreville. « ADB » n’est autre que l’abréviation de « Amenu Diambu Di Bive », soit « Je suis un problème » ; c’est le nom d’artiste avec lequel il lance sa carrière solo en 2016 chez Gareme Music. Désormais signé au sein du label Club Classic, il participe à l’album 2417 de BGMFK sur le titre « Nubia », qui le présente au grand public. Par la suite, ses sorties musicales sont des succès et reçoivent de bonnes critiques de la presse urbaine gabonaise, le conduisant à une nomination en tant que révélation de l'année aux Bwelitribe Awards 2019.





ADB est un artiste qui sait capturer la magie de sa culture dans sa musique. Il chante ses histoires d'amour, de cœur brisé et de découverte de soi en français, parfois en anglais, mais surtout en ypunu, une langue mélodieuse du sud du Gabon, où il a grandi. Avec ses rythmes envoûtants, sa poésie subtile et sa perspicacité, ADB nous emmène dans un voyage à travers son premier album "Dibal Famous" sorti cette année. Ce sont ainsi dix titres qui reflètent son originalité artistique : à la croisée de l'afrobeat, du Hip-Hop et de la variété gabonaise inspirée par la légende Oliver Ngoma.





