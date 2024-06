Addiction aux paris sportifs : Fraîchement installé, le nouveau Directeur Général de la Lonase, Toussaint Manga, prescrit un remède

Le 31 mai 2024, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a officiellement accueilli son nouveau Directeur Général, Dr Toussaint Manga, lors d'une cérémonie de passation de service. Cet événement a marqué un tournant important pour l'institution, qui joue un rôle clé dans le paysage économique et social du Sénégal. « Une cérémonie sous le signe de la continuité et de l'innovation », d’après le Directeur entrant. Il a exprimé sa gratitude envers le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance placée en lui en le nommant à ce poste prestigieux. Il a également rendu un hommage à son prédécesseur, Abdourahmane Doura Baldé, soulignant ainsi les efforts et les réalisations de ce dernier durant son mandat de huit mois.











Saisissant cette occasion qui marque une nouvelle ère pour la société de Loterie Nationale, M. Manga a esquissé sa vision pour l'avenir en mettant en avant un programme de réformes destiné à moderniser et dynamiser l'institution. Il a souligné l'importance de l'engagement de tous les employés, exhortant chacun à contribuer activement à la réalisation de cet ambitieux projet.





Une mission de modernisation et de responsabilité sociale





Face aux critiques liées à l’addiction des jeunes aux paris sportifs (pari foot entre autres), le médecin a mis l'accent sur les réformes structurelles pour améliorer la performance de la LONASE et son impact social.





« Notre ambition est de faire de la LONASE une entreprise performante, responsable et exemplaire. Nous voulons que la LONASE soit reconnue pour la qualité de ses produits et services, pour son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale, et pour sa gestion exemplaire », dit-il.







S'adressant au personnel de la LONASE, Toussaint Manga a exprimé sa confiance en leurs compétences et leur dévouement. Il a encouragé chacun à s'investir pleinement dans cette nouvelle ère pour la LONASE, en soulignant que le succès dépendra de l'engagement collectif.