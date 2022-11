Adjudant Didier Badji,Sergent Fulbert Sambou : Après la disparition, place aux interrogations du côté des proches

Le climat est gris et nuageux. Le soleil ne semble pas vouloir darder ses rayons sur Dakar. C'est un temps bien morose. Une morosité qui est partagée par les ressortissants des îles Bliss du Kassa. C’est sous cette ambiance peu clémente que les membres du rassemblement ont tenu un point de presse pour revenir sur le cas de l’Adjudant-Chef de la Gendarmerie Didier Badji et le Sergent Fulbert Sambou. Les visages meurtris, ils ont tenu à s’adresser à la presse. «Vous êtes en face de personnes meurtries». La phrase est de Dr Alex Tabar. Le ton du porte-parole du jour était dur et triste à la fois. Une tristesse qui habite ces derniers depuis la disparition de leurs frères. «Nous souffrons profondément depuis six jours et nous voudrions lancer aujourd’hui un cri de cœur», enchaîne-t-il.





«Il subsiste en nous des questionnements non élucidés», soutient le Dr Alex Tabar. Il énumère le fait «incroyable» que leurs frères aient disparu dans une zone de Dakar censée être la mieux sécurisée sans laisser de traces. «Nous nous demandons aussi comment une houle peut emporter en même temps deux insulaires sans emporter leurs effets et comment deux soldats en service dans deux corps aussi stratégiques peuvent disparaître volontairement», s’interrogent les membres du rassemblement.





“Vigilants” et “mobilisés”





«Il s’agit de nos frères aux valeurs sempiternelles, des initiés diolas ayant franchi toutes les étapes de l’initiation basée sur la sacralité des connaissances et du secret transmis», a tenu à rappeler le porte-parole du jour. Cette éducation a fait d’eux de «vaillants et dignes fils de la localité» qui ont servi «dignement» le Sénégal dans tous les théâtres d’opération, d’après les membres du rassemblement.





Ils saluent l’auto-saisine du procureur qui a déclenché l’enquête. Cependant ils demandent à l’Etat du Sénégal de les édifier sur le sort de leurs frères au service de la République et de tout faire pour que ces dignes fils du Kassa reviennent sains et saufs. Ces ressortissants des îles Bliss du Kassa restent « vigilants » et « mobilisés » comme un seul homme jusqu’au retour parmi eux de leurs parents.





Pour rappel, le parquet avait sorti un communiqué, le lundi 21 novembre, pour annoncer la disparition d’un gendarme et d’un militaire. Certains de leurs effets personnels avaient été retrouvés au Cap Manuel.