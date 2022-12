Affaire Amy Ndiaye : Les femmes de Kaffrine envahissent l’Assemblée nationale et exigent…

Arborant des foulards rouges, les femmes de Kaffrine sont arrivées, ce samedi 3 décembre, à l’Assemblée nationale. Le motif est connu : réclamer justice pour Amy Ndiaye, maire de de Gniby (Kaffrine) à travers une résolution.









Très en colère, ces manifestantes qui se sont mobilisés autour d’un comité, ont déclaré que « le 1er décembre 2022 sera, à tout jamais, logé dans les pages les plus sombres de l'histoire de notre République ». Une date, soutiennent-elles, qui consacre l'intrusion de la violence bestiale et de la barbarie la plus hideuse, dans le Temple par excellence de la Démocratie et de l'expression la plus achevée de la Représentation Nationale ».





Ainsi, elles disent dénoncer avec la plus extrême énergie, « l’agression lâche agression d’Amy Ndiaye ». « Nous lui apportons notre soutien total et souhaitons la mobilisation de toutes les femmes et de tous les Jeunes contre de tels actes annonciateurs du chaos qui guettent notre pays. Mieux, nous recommandons à la Justice et à l'Assemblée Nationale de s'autosaisir immédiatement afin que pareille injustice ne se reproduise », préviennent-elles.