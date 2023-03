Affaire Amy Ndiaye vs députés du Pur : Serigne Moustapha Sy se prononce pour la première fois

« Trop c’est trop ! Chaque chose a ses limites », a lancé, furieux, le guide moral des moustarchides, Serigne Moustapha Sy qui s’est prononcé pour la première fois sur l’affaire Amy Ndiaye du nom de la députée de la majorité présidentielle violentée par deux députés du Pur, le 1er décembre dernier.





Présidant hier à Tivaouane une conférence à l’initiative des femmes du Pur en commémoration de la journée du 8 mars, le chef religieux qui évoque cet incident qui vaut à deux de ses disciples et députés (Massata Samb et Mamadou Niang) une condamnation de 6 mois de prisons, a demandé au président de la République Macky Sall de « prendre ses responsabilités ». « Il (Macky Sall) peut faire ce que bon lui semble, nous on s’en fiche.





Mais qu’il prenne ses responsabilités », martèle Serigne Moustapha qui s’était gardé jusqu’ici d’aborder cet incident qu’il qualifie de provocation. Selon lui, les réels soubassements de cette affaire c’est de « provoquer les moustarchidines et s’en servir comme base pour valider le troisième mandat de Macky Sall ».





Le fils de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum a saisi cette tribune du 8 mars pour inviter les militants du Pur à se tenir « prêts » pour l’élection présidentielle de 2024 sans préciser qu’il sera ou non le candidat de son parti. Le guide religieux a également profité de cette occasion pour rendre un « vibrant hommage » aux deux députés qui croupissent en prison depuis des mois et leur témoigner tout son soutien.