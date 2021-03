Affaire Ousmane Sonko , la cinglante réplique de Imam Babacar Ndiaye à Me El Hadji Diouf: «meune na watt né...»

On en sait beaucoup plus sur la convocation adressée à Ousmane Sonko par le juge du 8eme Cabinet. En effet, Imam Babacar Ndiaye s’est prononcé sur cette question et estime que c’est une excuse pour rectifier l’erreur commise sur la première convocation.Invité de l’émission matinale Bët-Set, le conseille à la mairie de Sacré-Mermoz a sévèrement taclé Me El Hadji Diouf et met au défi ceux qui accusent Sonko de jurer sur le saint coran.À suivre....