Affaire Ousmane Sonko : La sèche réplique de Bassirou Diomaye Faye à l’Union des magistrats du Sénégal

Ousmane Sonko s’en est pris, lors de sa dernière sortie à la justice. Une sortie ayant suscité une vive réaction de la part de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS). En conférence de presse, les magistrats ont annoncé qu’ils ne permettront plus des attaques gratuites contre leurs membres. Invité de l’émission Grand Jury, ce dimanche, Bassirou Diomaye Faye revient à la charge.



Le président du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap) ne semble pas ébranlé par la colère des magistrats. Bassirou Diomaye Faye se demande ce que fera l’Ums en cas d’autres attaques de leur corporation. Il répondra, sans ambages : “Rien !“, a-t



Dans la foulée, il donne un exemple pour étayer son propos. “C’est comme si j’étais ici, secrétaire général du Syndicat autonome des agents des Impôts et Domaines; et que je disais parce qu’un journaliste ou quelqu’un d’autre a dit qu’il y a des inspecteurs des Impôts et Domaines qui font ceci ou cela et qu’on ne permettra plus ça. Mais après, si on redisais la même chose en pointant du doigt des faits qui mettent en doute l’indépendance de la justice sur un dossier ou sur d’autres dossiers. Qu’est-ce que l’association des magistrats du Sénégal va faire ? Rien !“, a-t-il notamment insisté.



Bassirou Diomaye Faye, le meilleur service qu’ils (Ndlr : magistrats de l’UMS) peuvent rendre aux magistrats et à la magistrature, c’est d’exercer le rôle de contre pouvoir et de s’affranchir totalement de la tutelle de l’exécutif.