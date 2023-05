Affaire Prodac : « La procédure est nulle et M. Sonko innocent », Juan Branco

Un des avocats d’Ousmane Sonko, Juan Branco, a fait des révélations surprenantes dans l'affaire opposant le maire de Ziguinchor au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.







Dans une note, la robe noire atteste que son client n’a rien à se faire reprocher et quoiqu’il advienne, il est innocent.





« Il y a une vérité qu’aucun juge, aucun magistrat ne peut nier. La procédure est nulle, et M. Sonko innocent. Nous vous en apportons la preuve. En intégralité. Cette preuve, qu’en m’expulsant, le pouvoir a voulu cacher. Quoi que décident les magistrats, cette vérité demeurera. Et c’est seulement leur honneur, leur dignité, que leur jugement affectera. Le pouvoir, ce jour, contemple son âme et tremble de son destin. M. Sonko, lui, sait ce qu’il est, ce qu’il a fait. Et ce qu’il fera », a déclaré Me Juan Branco.