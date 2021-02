Affaire Sonko-Adji Sarr : Les kinésithérapeutes entrent en jeu et décrètent une journée morte

Très remontée après la publication des informations faisant étant de la prestation d’une masseuse pour une pathologie professionnellement gérée par des docteurs et agents formés et reconnus comme tels, l’Association nationale des kinésithérapeutes du Sénégal, sous la houlette de Cheikh Seck, compte organiser une journée morte dès ce lundi.Dr Cheikh Seck et ses camarades comptent partir en croisade contre toute salle de massage n'étant pas en conformité avec les règles qui régissent leur profession.Entretien à suivre