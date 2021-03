Affaire Sonko : Khalifa Sall appelle à la résistance

L’ancien maire de Dakar réagit, à nouveau, dans l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr-Sonko pour pousser à la résistance.«Il est temps qu’on se lève pour défendre notre pays et notre démocratie. En réalité, c’est notre démocratie qui est en danger», a martelé Khalifa Sall, dans des propos repris par L’Observateur.Il rembobine : «Au départ, on disait qu’il s’agit d’une affaire privée. Maintenant, tout le monde est d’accord qu’elle n’a rien de privé. L’attitude de la mouvance présidentielle, qui a occupé les radios, télévisions et presse écrite le week-end, montre à suffisance que cette affaire n’a rien de privé".Pour finir, Khalifa Sall martèle : "C’est pourquoi il nous faut résister. C’est l’affaire de tout le monde. Il faut défendre notre démocratie et notre jeune frère Ousmane Sonko".