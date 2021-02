Affaire Sonko : L'appel de Assane Diouf

L’insulteur public numéro 1, Assane Diouf est venu, ce lundi matin, au domicile d’Ousmane Sonko pour lui témoigner sa solidarité dans ces moments difficiles.Il demande aux jeunes de ne pas brûler les bus et les biens publics et privés.Cependant, il invite les chefs religieux, les hommes et tous les citoyens à sortir pour soutenir le leader du Pastef.