Affrontements à Khossanto : L'arrêté du préfet n'est pas la cause des violences ! Seneweb vous explique tout

Des violences à Khossanto, dans la région de Kédougou, ont fait deux morts et plusieurs blessés. Malgré les apparences, la modification de l'arrêté préfectoral sur le recrutement de la main-d'œuvre locale n'est pas la principale source de ces troubles. Les manifestants dénoncent une lutte de pouvoir entre élus locaux comme origine du conflit.









La région de Kédougou est principalement connue pour sa richesse en minéraux, un potentiel qui contribue à sa renommée et qui est souvent à l'origine de tensions. Le dernier événement en date s'est déroulé dans la localité de Khossanto où des manifestations violentes ont éclaté la semaine dernière, opposant des jeunes aux forces de l'ordre.





À ce stade, le bilan fait état de deux décès, dont un proche du maire de Khossanto, ainsi qu'une quinzaine de blessés et l'arrestation de 37 personnes.





Comme Seneweb et de nombreux autres médias l'avaient précédemment rapporté, l'origine de ce conflit semblait être la modification de l'arrêté du préfet du département de Saraya concernant le recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée.









Des brassards rouges sur la route d’Antoine Félix Diome







En visite ce mardi dans la région de Kédougou, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, accompagné de ses collègues des Mines et de la Bonne gouvernance, s'est rendu sur place pour dialoguer avec les parties impliquées, dans le but de résoudre cette crise. Sur le chemin menant au lieu de la rencontre, des jeunes arborant des brassards rouges ont tenté de bloquer le cortège afin de faire part de leurs revendications aux autorités. Mais les policiers ont réussi à les contenir.





Une fois à l'hôtel où devaient se tenir les discussions entre les membres du gouvernement, la presse a été priée de quitter la salle, après les propos introductifs du ministre de l'Intérieur, en vue d'une réunion à huis clos.





Les chefs de village recrutaient des jeunes en contrepartie de travaux champêtres





L'équipe de Seneweb a profité de cette occasion pour rencontrer les manifestants. Dans un premier temps, ils nous ont confié que la modification de l'arrêté n'était pas la cause de leurs protestations. Au contraire, cette mesure aurait contribué à clarifier le processus de recrutement qui était précédemment entre les mains des chefs de village qui présidaient les commissions, et s'accompagnait parfois de méthodes de sélection peu conventionnelles.





Sory Sylla, portant le brassard rouge et premier vice-président du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou, explique : "Aujourd'hui, la majorité de la population de Saraya approuve l'arrêté du préfet, car les chefs de village avaient des pratiques discutables. Ils recrutaient parfois des jeunes en échange de travaux agricoles ou contre une part de leur salaire pendant un semestre."





Cette décision salutaire n'a toutefois pas fait que des heureux.





Un arrêté salutaire à l’origine d’une guerre de positionnement entre élus locaux





En vertu du nouvel arrêté, la commission de recrutement de la main-d'œuvre non qualifiée est désormais présidée par des autorités administratives, incluant notamment les chefs de village et les représentants des conseils départementaux. Le conflit semblerait être centré sur les maires des localités de la région et le président du conseil départemental qui seraient engagés dans une lutte pour le pouvoir.





Sory Sylla ajoute : "Les maires de Saraya, Sabadola et Khossanto sont en conflit ouvert avec le président du Conseil départemental de Saraya."





Selon lui, les jeunes manifestants étaient manipulés par ces élus pour servir leurs propres intérêts. En plus de réclamer la libération des 37 personnes détenues, ils dénoncent l'usage de la force ayant entraîné la mort de l'un des leurs.





À la sortie du huis clos avec les acteurs de la région de Kédougou, le ministre de l'Intérieur a eu un échange avec certains de ces manifestants. Ils ont soulevé leur exclusion des politiques gouvernementales favorisant l'emploi des jeunes, notamment le programme "Xeyu Ndaw Yi". Ils ont également appelé les autorités à privilégier l'expertise communautaire dans les appels d'offres des entreprises opérant dans le secteur minier de leur région.