Africa Startup Initiative Program : Les effets positifs de la formation des porteurs de projets innovants

Les résultats sont concluants. C’est la note que l’on peut décerner au Programme d’accélération de l’accueil Social Inconditionnel de Proximité (ASIP) du Groupe Telecel soutenu par Startupbootcamp Afri Tech. Au total 11 startups sélectionnées en janvier dernier ont pu améliorer leur savoir-faire.





Après 3 mois de travail intense avec le Programme d’accélération de l’accueil Social Inconditionnel de Proximité (ASIP) du groupe Telecel soutenu par Startupbootcamp AfriTech, les 11 startups sélectionnées en janvier dernier, ont démontré leur savoir-faire. Les startups bénéficiaires de cette session de mise à niveau ont présenté leurs projets, le 25 mai 2023, au Musée des Civilisations Noires ont démontré leur compétence.



« Au cours des trois derniers mois, les récipiendaires ont pu bénéficier d’un accompagnement avec des projets destinés à accélérer leur croissance. C’est pourquoi, ils ont présenté leurs projets à un public d'investisseurs à l’international, de mentors, de partenaires commerciaux, de médias et d'autres acteurs importants de l'écosystème technologique africain », informe Jojo Ocran du groupe SBC Afritech qui a décliné les axes de formation.



Les responsables des startups ont magnifié l’apport de cette formation dans le développement de leur projet. C’est le cas de Mame Fatou Ba, de la startup Yoonema une plateforme de référencement (marché numérique) qui favorise le commerce social dans la région de la CEDEAO mesure l’apport important du programme dans l’amélioration de la performance de son ‘’ entreprise’’.





Les startups ont les rudiments pour mener à bien la mise en œuvre de leurs projets. L’impact de la formation se fait déjà sentir dans leurs activités. « Nous avons eu trois mois de travail intense. Cette accélération nous a permis de revoir notre business model. En termes de revenu, nous avons eu une hausse de 50% de nos chiffres d’affaires. Nous avons pu réduire nos coûts en termes d’infrastructures avec les crédits et faire un partenariat logistique avec Yobanté Express », révèle-t-elle.