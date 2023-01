Afrima 2023 : la huitième édition officiellement lancée

Organisée pour la première fois en Afrique francophone, la huitième édition des All Africa Music Awards ( AFRIMA) a été officiellement lancée, ce jeudi 12 janvier 2023, dans une hôtel de la place.









En présence de Mike Dada, Président d’Afrima, d’artistes africains invités, de leurs confrères sénégalais et de plusieurs personnalités du show business, Mame Mbaye Niang a déclaré ouvertes les festivités





« Au nom du Président de la République Macky Sall, je remercie Afrima d’avoir organisé ce festival dans un pays francophone et surtout d’avoir choisi le Sénégal comme pays hôte de cette édition. A cet effet, je déclare ouverte Afrima Dakar. Que la fête soit belle et que la jeunesse sénégalaise puisse y participer pleinement », a affirmé le ministre du Tourisme et des Loisirs.





Pour Ndeye Khoudia Kane, directrice des Arts, venue représenter le ministre de la Culture, cet événement va permettre au Sénégal de rayonner sur le plan culturel et musical. "Ce sera une occasion pour montrer aux invités et à l’ensemble des artistes qui vont venir de l’Afrique la culture sénégalaise dans toute sa diversité”, a-t-elle estimé.