Agissements de certains syndicalistes : Serigne Mboup annnonce une plainte

Le maire Serigne Mboup, très remonté contre les agissements de certains syndcialistes à son endroit et à la municipalité qu’il dirige annonce des mesures qu’il compte prendre pour mettre fin à toute sa pratique. En conférence de presse aujourd'hui, il révèle que l'institution municipale est confrontée à une situation politique qui ne fait que s’aggraver et prendre de l'ampleur.





"Depuis très longtemps, la mairie et toute l’équipe municipale fait l’objet d’attaques, d’injures et d’outrages. Des conseillers, des adjoints aux maires, des employés de la commune y compris moi qui suis le maire de la commune de Kaolack, nous sommes victimes de toutes sortes d’attaques et nous sommes confrontés à une situation politique aggravée par des individus tapis dans l’ombre", informe-t-il.

Serigne Mboup a rappelé que la mairie doit être protégée par la loi comme toutes les institutions dans la commune que ce soit la préfecture, la gouvernance, la police et la gendarmerie. Concernant, la situation qui s’est passée dernièrement avec le saccage des locaux et certaines infrastructures, c’est le procureur lui même qui s’est auto saisie et certains des personnes ont été mis aux arrêts puis libérés de façon provisoire. Vu le déroulement de cette affaire, M. Mboup et son équipe comptent prendre la situation à bras le corps.







La municipalité s'est constituée partie civile et a commis une pool d’avocats composée de 4 membres parmi lesquels Me Bamba Cissé, Mme Ndeye Fatou Ndiaye pour défendre les intérêts de la municipalité. Ainsi, deux plaintes ont été déposées au niveau du procureur de Kaolack. Une plainte contre X et certaines personnes identifiées sur le saccage et la deuxième plainte destinée à la société nouvelle vision concernant le foncier de Kaolack qui est un véritable problème des citoyens