Agression de Amy Ndiaye Gniby : Les femmes de BBY de Saint-Louis exigent la radiation des députés mis en cause

L’affaire de l’agression de la députée Amy Ndiaye Gniby continue de susciter des réactions d’indignation dans le pays. Après les réactions de certains leaders politiques dont Idrissa Seck et des députés de la coalition présidentielle, les femmes de Bennoo Bokk Yakaar de Saint-Louis sont à leur tour montées au créneau pour condamner l’agression dont a été victime leur camarade de parti Amy Ndiaye Gnibi, par deux députés de la coalition Yewwi Askan Wi.