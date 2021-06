Agriculture durable et protection de la biodiversité : Le Sénégal et l’Afd signent 3 conventions de financement

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’Agence française de développement (Afd) ont paraphé des conventions de financement d’un montant total de 55 millions d’euros, soit environ 36 milliards de francs Cfa. La cérémonie officielle de signature s’est tenue, ce vendredi 25 juin 2021, à la Direction générale de la planification et des politiques économiques (Dgppe). Elle a noté la présence de l’Ambassadeur de France au Sénégal, Son Excellence M. Phillipe Lalliot, du directeur de l’Afd au Sénégal, Alexandre Pointier, du Directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres (Saed), Aboubacry Sow, du représentant du ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural, du représentant du ministre de l’Environnement et du développement durable, entre autres.Il s’agit ici, de trois (03) conventions de financement relatives au programme de Développement économique local et de transition agro-écologique dans la vallée du fleuve Sénégal (Delta) pour un prêt d’un montant de 40 millions d’euros, 26 milliards 200 millions de francs Cfa et une subvention de 10 millions d’euros, soit 6 milliards 500 millions de francs Cfa et la phase 2 du projet d’extension des actions d’appui à la politique d’aires marines protégées du Sénégal dans les zones de Mangrove de la Casamance et du Sine-Saloum pour un don d’un montant de 5 millions d’euros, soit 3 milliards 200 millions de francs Cfa.Selon le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le programme Delta vise « essentiellement à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de soutien à l’agriculture en accompagnant, par une approche intégrée et transversale, le gouvernement à travers la Saed ». Laquelle est un partenaire historique de l’Afd dans ses missions d’aménagement de la vallée du fleuve Sénégal.A ce titre, Amadou Hott signale qu’il s’agira également d’« appuyer les communes et les acteurs ruraux dans le développement économique et la gestion des ressources naturelles de leurs territoires ».Il ajoute que ce programme aidera en outre le gouvernement dans sa stratégie d’« amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience des territoires de la vallée du fleuve Sénégal ».Pour la phase 2 du projet d’extension des actions d’appui à la politique d’aires marines protégées, le ministre renseigne que l’objectif dudit projet est de « faire bénéficier à trois aires marines protégées supplémentaires de ces localités, de savoir-faire et de moyens matériels ». Il permettra, selon lui, d’« approfondir les actions pour mieux prendre en compte la place des femmes dans la gestion des aires marines protégées et dans les économies locales ».L’ambassadeur de France au Sénégal, pour sa part, a souligné que le projet Delta permettra de « réhabiliter plus de 4 000 hectares de périmètres agricoles, d’accompagner près de 2 000 exploitations familiales dans leur transition agro-écologique et de créer 6 000 emplois.Phillipe Lalliot signale qu’avec ces nouveaux financements dudit projet, l’engagement de financier de l’Afd dans le secteur agricole s’élève à 237 millions d’euros, soit environ 155 milliards de francs Cfa.