Agriculture numérique : La DER/FJ et ses partenaires techniques et les agripreneurs partagent leurs expériences sur les défis et opportunités

Dans le cadre du partenariat existant entre la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) et la Coopération luxembourgeoise dans le contexte de la sécurité alimentaire, un forum sur le numérique agricole s’est ouvert ce mardi 7 mai 2024, à Dakar, au Sénégal. Cette importante rencontre de deux jours (7 et 8 mai) se tient entre les acteurs du numérique et de l’agriculture, à travers l’Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement (LUX DEV). La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par la Déléguée générale de la DER/FJ, Dr Mame Aby Sèye, en présence du chargé de programmes et représentant résident ad intérim au bureau Sénégal de LUX DEV, M. Giovanni Tordini ; du représentant de l’Union européenne, des entreprises bénéficiaires, entre autres.









Objectif : « discuter des défis et des solutions numériques possibles, partager des expériences et des bonnes pratiques, et promouvoir des collaborations stratégiques »





Ce forum dont le thème est centré sur « L’agriculture numérique : défis et opportunités » se tient dans le cadre du projet Digital for Developpment (D4D) Hub Union africaine-Union européenne (UA-UE) dont la phase pilote sera bouclée fin 2024. Son objectif est de discuter des défis et des solutions numériques possibles, partager des expériences et des bonnes pratiques, et enfin, promouvoir des collaborations stratégiques pour renforcer le secteur agricole dans les pays représentés. Il s’agit donc d’un moment dédié pour les agripreneurs du Sénégal mais également ceux invités du Luxembourg, du Bénin et du Burkina Faso, autour de ce sujet d’avenir qu’est l’agriculture numérique.





Avec un budget de 350 000 euros (soit plus de 227 millions de francs Cfa) financé par l’Union européenne et la Coopération luxembourgeoise, le projet Digital for Developpment (D4D) Hub Union africaine-Union européenne (UA-UE) est piloté par la DER/FJ. Il aide les institutions africaines à jeter les bases d’une transformation numérique inclusive et durable. En effet, le projet collabore avec des gouvernements africains et des organisations régionales pour faire avancer la coopération numérique avec des partenaires européens. A ce titre, il vise à catalyser l’innovation et à soutenir les entrepreneurs agricoles dans leur transition vers le numérique. Ce, à travers trois activités phares : l’assistance technique, le partage des connaissances et les dialogues.







Pour la première, le programme s’active dans le renforcement de capacité des institutions régionales et nationales, à élaborer et opérationnaliser des plans de transformation numérique.





Par rapport au partage des connaissances, le projet s’active à promouvoir les échanges d’expériences, de compétences et d’expertise entre acteurs africains et européens.





Pour la dernière activité, il facilite les dialogues entre les acteurs de l’écosystème numérique pour soutenir l’élaboration de politiques participatives et favoriser de nouveaux partenariats.





En effet, avec comme ambition d’accompagner la transformation numérique en Afrique, le projet D4D Hub UA-UE mène des actions telles que : des formations en Marketing digital et l’accès au marché via le digital ; la dotation en kits technologiques ; l’accompagnement technique de 10 champions ; une immersion au Luxembourg pour 10 champions, et enfin, l’incubation de 16 entreprises agritech. A ce jour, plus de 50 entreprises agricoles ont été accompagnées. Il est attendu également l’accompagnement des entreprises numériques intervenant dans tous les maillons des chaînes de valeur agricole ; et la création d’un environnement de partage et de réseautage entre les entreprises sénégalaises et luxembourgeoises.





La nécessité d’apporter des solutions numérique pour atteindre l’autosuffisance alimentaire





L’agriculture numérique est aujourd’hui une réalité incontournable qui offre de nombreuses opportunités pour l’amélioration des productivités agricoles, la gestion durable des ressources et l’atténuation des effets face aux changements climatiques. Selon la Déléguée générale de la DER/FJ, ce forum est une étape supplémentaire dans un parcours où des entrepreneurs agricoles ont été accompagnés par des moyens financiers et des accompagnements techniques. Pour le Dr Mame Aby Sèye, si l’on veut aujourd’hui une agriculture résiliente, une agriculture qui va vite en termes de solutions et que nous puissions atteindre l’autosuffisance dont nous parlons, il faut impérativement apporter des solutions numériques.





