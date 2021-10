AIDE AIDS : Coumba Gawlo feat Wally B. Seck, Djelly Mady Kouyate, Nestor Lendjy

Un single sur le VIH- SIDA en partenariat avec ONUSIDA-Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.





Coumba Gawlo et d’autres artistes de la sous-région sensibilisent





La sensibilisation sur le VIH- SIDA reste d’actualité, dans ce contexte de pandémie liée au coronavirus. Pour jouer leur partition dans ce combat, des artistes africains, viennent de mettre en commun leur voix et leur talent à contribution, à travers un single.





Une initiative du Programme Conjoint des Nations-Unies sur le VIH -SIDAidaIDA (ONUSIDA) pilotée par Coumba Gawlo qui y a participé, avec d’autres artistes de la sous-région, en l’occurrence Wally Ballago Seck (Sénégal), Djelly Mady Kouyaté (Gambie) et Nestor Lendji (Guinée Bissau).





Les messages délivrés à travers ce single portent sur la prévention, le dépistage, le traitement, la lutte contre la discrimination et la stigmatisation.





L’implication des artistes s’inscrit dans une démarche visant à promouvoir l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien, en droite ligne de la vision « Zéro nouvelle infection au VIH, Zéro discrimination., Zéro décès lié au sida ».