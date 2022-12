Air Sénégal : 4 jours de retard, 5 annulations sur le vol New York-Dakar

Les passagers devant prendre le vol New York-Dakar d’Air Sénégal souffrent les martyrs. Ils sont bloqués aux Etats-Unis depuis 4 jours à l'aéroport JFK New York. Le vol a été annulé 5 fois, sans explications. A chaque fois, c’est soit un problème technique, soit un problème opérationnel.





Ces passagers devaient quitter la ville américaine depuis samedi. Le vol a été annulé pour dimanche, puis lundi à deux reprises et ensuite le mardi, sans qu’il y ait décollage. La compagnie a encore fixé une nouvelle heure de départ à 23h 55mn, mais les passagers n’y croient plus.





Et ce qu’ils déplorent le plus, c’est l’absence de communication. « Il n’y a aucun agent de la compagnie pour nous parler », s’insurge cet interlocuteur. Ils se disent livrer à des Américains qui n’ont pas d’information et qui les informent de l’annulation du vol à quelques minutes du départ.





« C'est un problème de respect, de rigueur, mais aussi d'honnêteté. Si le vol ne peut pas avoir lieu en 2022 et qu'on devra attendre 2023, qu'on nous le dise. Mais c'est irrespectueux et frustrant d'attendre que la personne vienne à l'aéroport avec ses bagages pour lui dire que le vol est annulé », fulmine notre interlocuteur.





Sur une vidéo filmée sur place, on voit des passagers particulièrement remontés. « Air Sénégal zéro », « personne pour nous parler », « personne ne quitte l'aéroport, nous voulons juste partir », vocifèrent les uns après les autres.





Pour des raisons de patriotisme





Notre interlocuteur se dit surtout peiné par une vieille dame de près de 80 ans malade, de jeunes dames avec leur bébé. Autant de conséquences sans oublier les rendez-vous de travail et les transits ratés. « Les passagers manifestent, la police new-yorkaise est mobilisée, la réputation du Sénégal est entamée », regrette-t-il.





A cela, il faut ajouter un coût élevé d'auto prise en charge, car, selon cet interlocuteur, la compagnie ne veut pas prendre en charge les passagers.





Et à l’absence d’information, la voie est ouverte pour les supputations. « Les gens ont même pensé hier que c'est peut-être notre vol qui est allé chercher les Lions ».