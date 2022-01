AIR Sénégal : 500 passagers bloqués depuis trois jours à Milan

Des Sénégalais bloqués à l'aéroport de Malpensa en Italie

Plus de 500 Sénégalais sont, au moment où ces lignes sont écrites, bloqués à l’aéroport Malpensa. Et pour cause, le vol a accusé un retard. La tension commence à monter d’un cran. Pire, ces derniers se disent être sans interlocuteur. A bout de souffle, ces Sénégalais réclament une solution le plus rapidement possible.