Aissatou Ndiaye : "Nous ne sommes pas des marionnettes, Amy Ndiaye a eu une position politique"

À ceux qui pensent que les députées de Benno Bokk Yaakaar sont instrumentalisées et reléguées à des rôles d'insulteur se trompent, selon la députée-maire de Ndiafate.





En réponse à ces derniers, Aissatou Ndiaye affirme qu'elles ne sont les marionnettes de personne. "Nous nourrissons un débat d'idées face aux hommes. Ils ne sont aucunement plus méritants que nous. Nous avons nos positions et nous les défendons. D'ailleurs, Amy Ndiaye, qui a été agressée par ceux-là qui ne réfléchissent que par les muscles, n'a cité personne nommément. Sa position était politique et on ne peut pas reprocher à une députée d'apporter une réponse politique à son adversaire politique...".