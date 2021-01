Aissatou Seydi débarque chez Diop Iseg et solde ses comptes

Élargie de prison (elle est sous contrôle judiciaire), Aïssatou Seydi solde ses comptes.Libérée, elle a débarqué, hier, à la maison sise à Sacré-Cœur (objet du litige), déversant des insanités sur son ex-époux Diop Iseg et sa famille.Selon Vox Populi, elle a abreuvé d’injures les membres de la famille de son ex-mari, les traitant de tous les noms d'oiseaux.Elle leur a fait savoir ce qu’elle a enduré pour construire cette maison. Sans oublier de dire qu’elle a dessiné le plan et acheté les meubles.Mais, la partie adverse ne s’est pas laissée faire. Il y a eu grabuge, des coups et des injures aussi salaces que celle d’Assane Diouf.