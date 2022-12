Akhlou Brick ft Sidy Diop - Ça me va

DE MBOUR A GUEDIAWAYE, AKHLOU BRICK SNOBE NGAKA ET OPTE POUR SIDY DIOP





Cette fin d'année, Akhlou Brick promet une surprise à ses fans. Ara et Deyza, ces jeunes dont la musique "fait effet", pour reprendre les propos de l'honorable député Cira Ndiaye, prouve encore une fois que leur ouverture sur le plan musical va au delà d'un simple mixage de sonorités à l'élan de single monotone. Avec Sidy Diop, ils promettent de mettre le feu pour terminer l'année en beauté. Wait and see..







