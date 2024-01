Akon construit une mosquée pour son père

Alioune Badara Thiam alias Akon vient de terminer la construction d’une mosquée au Lac Rose. L’inauguration est prévue ce 5 janvier 2023 selon des informations parvenues à Seneweb.



La construction de cette mosquée a été réalisée pour le bonheur de son père, Mor THIAM, qui a fondé une école coranique appelée "Mor Thiam Learning Center".



Akon est un artiste de renommée mondiale, chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique. A la tête du label « Konvict Musik», il a connu un grand succès dans l'industrie musicale. D’ailleurs son deuxième album, Konvicted sorti en 2006, a gagné une nomination au Grammy Award pour son single Smack That.



En 2007, il devient le premier artiste en solo à avoir par deux fois placé deux titres simultanément numéro 1 et 2 au Billboard Hot 100 I Wanna Love You n°1 et Smack That n°2 puis Don't Matter n°1 et The Sweet Escape n°2.



En plus de sa carrière musicale, Akon est également impliqué dans des initiatives philanthropiques et humanitaires. Il a lancé l'Akon Lighting Africa en 2015. Un projet visant à fournir de l'électricité aux communautés rurales en Afrique grâce à l'énergie solaire.



La construction de cette mosquée au Lac Rose s’ajoute à la panoplie d’actions sociales déjà mises en place par Akon. Une initiative louable qui témoigne de son engagement envers sa communauté et sa religion.