Al Hassan Niang sur les inondations au Sénégal : « Il faut traiter aussi les problèmes de corruption »

L’expert Al Hassan Niang, président du parti Jiitel Wareef et porte-parole de la coalition Nataangué Askanwi était l’invité de Seneweb à la veille des élections législatives. Analysant les actes posés dans la lutte contre les inondations au Sénégal et leurs conséquences dramatiques, il invite l’Assemblée nationale à jouer son rôle pleinement.





« Il faut que le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale convoque le ministre de l’Hydraulique, le DG de l’Onas pour qu’on sache comment on a pu injecter autant de milliards dans les inondations et que dès la première pluie, il y a des problèmes » suggère d’emblée Al Hassan Niang.





Le spécialiste en réforme institutionnelle et en gouvernance démocratique est formel sur la question : « Il faut aussi traiter les problèmes de corruption ». Chiffres à l’appui, il fait constater que « Entre 60 et 70% du réseau de l’assainissement du Sénégal date de la période coloniale ». Pis, « Sur 750 milliards du plan décennal de lutte contre les inondations, on a pris à peu près 100 milliards, c’est pas sérieux, il y a un manque de vision et un manque de sérieux; il faut voir comment accompagner le plan décennal avec de véritables moyens », recommande-t-il entre autres propositions.





Revoir l’entretien Al Hassan Niang