Aliou Cisse : « Félicitations à la presse de nous avoir poussés, critiqués… sachez que… »

Face à la presse, le technicien national Aliou Cisse est revenu sur la qualification des Lions.





L’ex-capitaine des Lions savoure ce moment unique et dédie cette performance au peuple sénégalais.









« Si on pouvait frapper à toutes les portes pour dire merci on allait le faire. Merci aux supporters qui étaient là depuis ce matin. On devait rendre heureux ces enfants et autres », dit-il.









Il poursuit en saluant la presse.





« Merci à la presse de nous avoir poussés, critiqués. Ça fait partie du jeu. Sachez qu’on est ensemble », souligne cisse.