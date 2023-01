Aliou Sow sur le FESNAC : « Certains me disaient qu’il faut un an de préparation, j’ai dit non ! »

Un colloque sur le thème « Patrimoine, créativité et entrepreneuriat » s’est tenu, ce mardi, à Kaffrine. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la 11e édition du Festival National des Arts et Culture (FESNAC), a été saisie par le ministre Aliou Sow pour apporter quelques précisions sur certaines idées reçues sur la culture.









« L’art ne nourrit pas son homme mais c’est absurde. On ne doit pas le dire, on ne doit pas y croire, peste-t-il. Dans beaucoup de pays, les plus riches sont dans le monde du sport ou de la culture. Pourquoi pas au Sénégal, alors que nous avons des génies créateurs, nous avons un président de la République accordant beaucoup d’importance à la culture, qui mobilise beaucoup de moyens et qui est déterminé à renforcer ce dispositif. »





Prévu normalement tous les 2 ans, le FESNAC n’avait plus été célébré depuis 5 ans soit l’année 2017. Cette onzième édition qui se tient à Kaffrine serait en grande partie le fruit de l’opiniâtreté du ministre Aliou Sow qui confie avoir crû en sa réussite face au scepticisme de quelques observateurs.





« Ce festival, il faut le dire, a été préparé en un mois et quelques jours. Certains au début me disaient qu’il faut un an, j’ai dit non ! Ce que certains n’ont pas pu faire en 5 ans, au nom de quoi je vais écouter certains esprits pour perdre du temps. Moi, je me veux pragmatique conformément aux attentes et aux urgences qui nous sont fixées par le président de la république ».





Le FESNAC, qui se déroule jusqu’au samedi 28 janvier à Kaffrine, promet encore de belles surprises.